Los perros guardianes de las maltratadas: "Wanda me salvó de coger una pistola"

María, víctima de violencia machista, ha conseguido superar el miedo a su agresor gracias a su nuevo can, Wanda, un animal preparado para defenderla en caso de ataque. El agresor de María lleva una pulsera con GPS que avisa a la Policía cuando se acerca a su expareja: “En febrero me quedo sin esta tecnología, ¿qué hago? Si no es por Wanda, hubiera tenido que ir al mercado negro a por una pistola, pero eso me abocaría a la cárcel”.