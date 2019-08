«Pero, Dino, el baloncesto, ¿qué es?»

La tarde cae sobre Trieste y Dino Meneghin inicia su rutina habitual: vendaje en los tobillos, vendaje en las rodillas, el mítico número once colgando de la percha, ahora con los colores del Stefanel, su tercer equipo en más de veinte años de carrera… Adidas ha querido calentar un poco el partido con un anuncio en el que padre e hijo parecen luchar a puñetazos sobre una cancha de baloncesto, pero a Dino la idea le desagrada: él no es ningún boxeador, es un baloncestista. Sabe que fuera de Italia muchos no lo tienen tan claro [...]