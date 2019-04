Periodistas y medios del IBEX trabajan por la desmovilización de la Izquierda

Los medios comprados por el ultraliberalismo salvaje y sus esbirros periodistas-tertulianos quieren que la gente de izquierdas no vaya a votar. Están animando una desmovilización masiva de la Izquierda diciendo en sus encuestas que las tres derechas no suman cuando sí lo pueden hacer. Están movilizados todos, desde los neonazis y franquistas hasta los ultraliberales “modernos” de Albert Rivera. Estos mercenarios, trileros a sueldo, esconden con su movimiento de manos la verdad, que la bolita no se ha movido, que la derecha está ultramovilizada.