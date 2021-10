La periodista que más ha investigado a Villarejo pronostica que los errores del juez dejarán en libertad al comisario

López entiende que, aunque hay pruebas con suficientes indicios de que los acusados “pueden ser culpables de cohecho y blanqueamiento de capitales”, el juicio puede acabar sin sentencia condenatoria. “No es que no haya pruebas”, insiste, sino que esas pruebas no han sido “protocolariamente tratadas” según establece la jurisprudencia. El juez García Castellón no ha permitido a las defensas el “acceso” a parte de la documentación, tampoco ha encargado “ninguna prueba pericial” para comprobar si las pruebas han sido manipuladas.