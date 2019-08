La periodista Lucía Méndez reprocha a Iglesias que revele conversaciones privadas en su beneficio

El líder de Podemos dijo en una entrevista en la Cadena Ser que la columnista de El Mundo le dijo: "El sistema no va a permitir que tú entres en el Gobierno ni que yo dirija un periódico". Tras la queja de Méndez en Twitter, Iglesias se disculpó alegando que no pensaba que fuera "una conversación secreta". "Lo siento Lucía. No pensé que fuera una conversación secreta. Había mucha gente delante", escribió. "No he dejado de dar vueltas a lo que me dijiste. Pero te pido disculpas si te ha sentado mal que lo haya contado"..