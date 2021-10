«(…) tan pronto vi aquella pierna / y los ojos hermosos, gallardos, hizo mi pene tienda en los zaragüelles (pantalones) / formando en la ropa como un pabellón. Y viendo a la criatura ya acostada / quiso la polla entrar en el nido ¿cómo podría no ir a aquel felpudo? / Empecé el trabajo, he aquí que sale, hételo que entra, / empujo yo dulce, dulce como la miel y el alma me sale caliente entre sus piernas».