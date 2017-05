Periódico alemán filtra un resumen de las conversaciones entre la Primera Ministra británica y Juncker [Eng]

Después de que Theresa May hablase con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, un informe de la reunión fue publicado en un periódico alemán. El jefe de The Economist en Berlín, Jeremy Cliffe, explicó lo que se dijo: (...) May quería trabajar a través de las conversaciones (...) confidenciales, la Comisión dijo que los documentos deben ser publicados. (...) A la mañana siguiente, uncker llamó a Merkel en su móvil y le dijo que May vivía en otra galaxia y se autoengañaba totalmente. (...)