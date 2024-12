El 'Pequeño Nicolás' asegura que con 14 años acompañaba a las urnas "a señoras mayores para controlar sus votos" en las elecciones

Jordi Wild le preguntó sobre su implicación política y el 'Pequeño Nicolás' recordó "una cosa que hacía, que roza el límite legal": "Ir con los coches a las residencias de ancianos a recoger a las señoras mayores y controlar que ese voto fuera directamente al partido"."Tampoco sabía la gravedad de lo que estaba haciendo, y no me estoy quitando importancia, pero es que tenía unos 14 años y a esa edad te dicen que hagas algo y, si sabes que no estás haciendo daño a nadie, lo haces sin pensarlo mucho", aseguró el entrevistado.