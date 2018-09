Pequeña reflexión sobre violencia doméstica y de género hecha por una mujer

He estado escuchando hasta ahora a Marina Marroquí en RNE1. Mientras contaba con detalles lo que ha sufrido con su maltratador ¡cómo la he entendido! Su miedo al siguiente golpe. Su miedo a sus amenazas de muerte... El problema ha llegado cuando ha dejado de hablar de su caso, para empezar a hablar de heteropatriarcado, cifras, victimización, etc. Me cuesta entender cómo una persona que ha vivido el horror que ha vivido, sea ABSOLUTAMENTE insensible al sufrimiento de otras personas que viven exactamente lo mismo, pero que son hombres.