“Peppers of Electoral roll” (pimientos del Padrón) y otros menús ‘Lost in translation’  

Los historiadores del fenómeno bizarro no se ponen de acuerdo, pero parece ser que el “octopus to the party”, traducción libre del “pulpo a feira” gallego fue el primer plato lost in transalation de la gastronomía nacional, pues nuestros cocineros siempre han sido más duchos en los fogones que en los idiomas. La última incorporación al menú son unos suculentos “Peppers of Electoral roll”, que no son otra cosa que los Pimientos de Padrón de toda la vida.