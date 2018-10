Los ‘pepos’, los súper perros adiestrados que protegen a mujeres maltratadas

Liven es grandullón, delgado y esbelto. Tiene dos años, vive en Vallecas (Madrid) y se debate entre comulgar con el Barcelona o apostar por el Madrid. No le gusta el fútbol, pero comparte casa con un can llamado Pep, por Guardiola, y con dos gatos. Uno se llama Piqué, por Gerard, el central blaugrana; y el otro, Lolo, el más neutral, al que le da igual la pelota. Este último es su preferido. Es como su hermano mayor. Juega con él, lo persigue y lo hace de rabiar, pero siempre con cariño. No tiene maldad.