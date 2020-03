Pepe Mujica: "Ahora que las papas queman, todos se acuerdan del Estado"

«Ahora que las papas queman todos se acuerdan del Estado, y el Estado tiene que tomar medidas; pero cuando tengo que hacer plata y hacer la mía solo, ¡qué no se meta el Estado, por favor! No estamos en guerra, esto es un desafío que la biología que nos mete para recordarnos que no somos tan dueños absolutos del mundo como nos parece. Esta crisis tan mala tiene una cosa buena, llamarnos la atención de que los problemas de otras partes también son nuestros problemas. El dios mercado es la religión fanática de nuestra época».