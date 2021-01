Lo peor que puede pasarle a Sánchez es que gane Illa

Si la pretensión de Pedro Sánchez es gobernar hasta 2023 apoyándose en la mayoría que hasta ahora le ha respaldado —de la que ERC es una pieza clave—, debería poner velas para que el llamado 'efecto Illa' no llegue tan lejos como para que el PSC gane las elecciones del 14-F. La hipotética victoria del PSC provocaría más bien el obligado reagrupamiento del independentismo para formar un Gobierno de coalición nacionalista. Illa no será presidente de la Generalitat porque no existe un escenario verosímil en el que ERC esté dispuesto a votarlo.