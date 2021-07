El Pentágono traslada a Marruecos a un preso de Guantánamo tras 19 años detenido sin cargos

Abdul Latif Nasir, de 56 años, quien fue capturado en 2001 por las fuerzas de seguridad pakistaníes bajo sospecha de tener vínculos con los talibanes y luchar contra el Ejército estadounidense en Afganistán. Latif Nasir se encontraba detenido en Guantánamo desde 2002 y como muchos otros reclusos de esa prisión, nunca fue acusado oficialmente de un delito, detalla el diario The New York Times. En 2016, una comisión que lleva los casos de los prisioneros de Guantánamo determinó que Abdul ya no representaba una "amenaza"....