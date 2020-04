El Pentágono publica formalmente 3 videos de la Marina que muestran "fenómenos aéreos no identificados" [ing]  

Washington - El Pentágono publicó el lunes formalmente tres videos no clasificados tomados por pilotos de la Armada que han circulado durante años mostrando interacciones con "fenómenos aéreos no identificados". Uno de los videos muestra un incidente de 2004, y los otros dos fueron grabados en enero de 2015, según Sue Gough, una portavoz del Departamento de Defensa. Los videos se hicieron públicos después de filtraciones no autorizadas en 2007 y 2017, y la Marina previamente verificó su autenticidad.