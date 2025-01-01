·
main action
Pene enterrado, una condición "tan frecuente como poco diagnosticada"
El urólogo especializado en cirugía de pene François Peinado explica que la condición del pene enterrado es "tan frecuente como poco diagnosticada", afectando sobre todo a hombres con sobrepeso u obesidad.
pene
salud
#1
tranki
Yo hace tiempo que lo tengo enterrado, estuvo dos días en el tanatorio y se hizo una misa por lo civil.
El ataúd de madera de cerezo, muy chulo, la gente me dio el péname
¡Snif!
3
K
50
#2
mosfet
#1
Pero ahora dicen que te lo pueden revivir hombre, acude al cementerio de noche y sácalo de donde lo hayan enterrado.
0
K
8
#3
Inkululeko
Ya entiendo a qué se refería Juanes.
0
K
7
