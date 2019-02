El pelo de oveja es infinito

¿QUÉ OCURRE SI NO SE ESQUILA A UNA OVEJA? La mayoría de las ovejas domésticas no pierde el vello de forma natural, así que no pararía de acumular lana, pero ¿hasta qué punto?Shrek es una oveja neozelandesa que se escondió durante seis años en una cueva y no dio signos de vida hasta 2004. Al ser hallada tenía unos 27 kilos de lana, suficiente como para confeccionar 20 trajes. Lo más increíble es que Shrek no tiene el récord del mundo en este ámbito.