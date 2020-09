La película de Made in Abyss te destrozará el alma [EN] [Spoilers]

En mi defensa estoy muy cansado. Pero, ¿acaso no lo estamos todos? ¿No os sentiríais mejor si hablásemos de una enternecedora historia feliz sobre unos niños viviendo una fantástica aventura subterránea y sobreviviendo gracias al poder de la amistad? Absolutamente no, de ahí que hablemos de Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul en su lugar. En realidad parte de esa descripción es cierta pero cambiando el resto por "tan perturbadora como desgarradora".