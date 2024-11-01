edición general
Peinado da pábulo a un escrito sin pruebas sobre un supuesto patrimonio oculto de Begoña Gómez en bancos turcos

Peinado da pábulo a un escrito sin pruebas sobre un supuesto patrimonio oculto de Begoña Gómez en bancos turcos

El magistrado ordena a la UCO que analice la información aportada por un abogado que ya había intentado que la Justicia investigara unos supuestos depósitos en paraísos fiscales

peinado , uco , justicia , bancos turcos
#1 Eukherio
Así puedes abrir y alargar todas las causas que quieras. Basta con que un digital publique un rumor o una falsificación, como la de Iglesias, para que te puedas tomar tus semanas entretenido "comprobando".
