Para Pedro Sánchez ya no es una prioridad el impuesto a la banca

El impuesto a la banca ya no es una prioridad del Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo afirmó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no incluyó esta figura entre las que se deben llevar a cabo «lo antes posible», y así se lo ha trasladado ahora el propio presidente a las entidades bancarias, quien según fuentes financieras no lo incluye entre sus objetivos «inminentes».