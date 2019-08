Pedro Sánchez retrasa la negociación para formar Gobierno hasta mediados de agosto

Pedro Sánchez no se irá de vacaciones en el mes de agosto, pero esto no significa que esté trabajando ya con el resto de líderes políticos para llegar a un acuerdo de gobierno. Según fuentes cercanas al presidente, no planea comenzar los contactos con los principales partidos hasta mediados de agosto: primero terminará la ronda de reuniones con los colectivos sociales, después trabajará en una propuesta programática y, tras pasar unos días de descanso por el puente del 15 de agosto, descolgará el teléfono para concertar los próximos encuentros.