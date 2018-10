Pedro Sánchez rechaza comparecer en el Senado para explicar su tesis doctoral

El Gobierno ha comunicado a la Junta de Portavoces del Senado que el presidente, Pedro Sánchez, no comparecerá en Pleno el día 23 de octubre para hablar exclusivamente de su tesis doctoral, como había reclamado el PP, amparándose en que el Reglamento de la Cámara no establece estas comparecencias. Así lo ha anunciado el portavoz del PSOE, Ander Gil, en rueda de prensa, en la que ha explicado que ha sido también el tono del PP el el que ha inclinado al Ejecutivo a no acudir por este asunto al Senado.