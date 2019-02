Pedro Sánchez: "la independencia que reclama el secesionismo no cabe en la Constitución"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado en un acto electoral en Barakaldo (Bizkaia) que "la autodeterminación que reclama el independentismo catalán no cabe en la Constitución y no lo vamos a aceptar nunca", y ha insistido en que "el debate no es independencia sí o independencia no, es convivencia sí o sí".