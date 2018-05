Pedro Sánchez: Si el Govern toma el camino que está marcando el señor Torra, se activará el 155 con contundencia

Sánchez está convencido de que Gobierno y PSOE pondrán en marcha un nuevo 155 si el nuevo Govern sigue la hoja de ruta independentista. Lo que no aclaran es en qué momento y en qué supuestos se activará, pero avisa al president de que no tendrán ninguna duda en ejecutarlo: "E l debate no es si va a haber 155, lo habría. El debate es cuál". "Hay que ver qué camino toma el nuevo Govern, porque si toma el camino que está marcando el señor Torra pues blanco y en botella, se activará el 155 con contundencia".