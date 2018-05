Pedro Sánchez finge su propia muerte para evitar el marrón de ser presidente

El funeral de Sánchez se ha celebrado en la estricta intimidad junto a su familia y compañeros de partido. Tanto su mujer como sus colaboradores más cercanos han encontrado sospechosa la muerte prematura de Sánchez. Más aun cuando, junto al supuesto cadáver, se ha hallado una nota de su puño y letra con el texto siguiente: "¡Buenos días in the morning! Uff... ¡Qué mal me encuentro de pronto! Jejej... Cof, cof... Err... ¡Me muero! Vaya, pues me he muerto. No creo que pueda ser presidente, ahora que estoy muerto. ¡Qué lástima!"