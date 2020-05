Pedro Duque asegura que hacer test masivos "no es una opción válida": "Ni aquí ni en otro país"  

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha asegurado que no se pueden hacer test masivos a la población, como pide la oposición para poder iniciar la desescalada en España, porque por el momento "no es una opción válida". "Hoy por hoy, hacer test masivos a todo el mundo para ver si son portadores de la enfermedad en ese momento, no es una opción válida ni aquí ni en otro país", ha advertido Duque, que señala que quien reclama esta acción es porque "no le han aconsejado bien" o porque hay voluntad de "engañar de forma deliberada".