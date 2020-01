Pedro Almodóvar: "Sin ayudas no hay cine independiente y sin éste, un país se queda sin memoria"

"Estamos en medio de un torbellino en que nada es como era. Pero de todo el espectro del cine el más frágil es el cine independiente, el cine que nace de la necesidad, y que no está incluido ni en las plataformas ni en las televisiones. Y hace falta que el Estado lo proteja porque ese cine es nuestra memoria. Sin ayudas no hay cine independiente y sin éste, un país se queda sin ficción, sin memoria. El cine no sólo representa al mundo del cine, representa a sus espectadores"