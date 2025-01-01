Peces, teteras y ¡una piña! Los ataúdes más elegantes de Ghana, en imágenes [ENG]  

Los funerales en Ghana pueden ser coloridos acontecimientos llenos de bailarines y ataúdes personalizados, como atestiguan las impresionantes fotos de Regula Tschumi. Por más de 20 años, ha investigado y fotografiado la cultura funeraria de Ghana. Sus asombrosas imágenes muestran ceremonias funerarias cristianas y tradicionales, y espectaculares tendencias en el diseño de ataúdes figurados durante las dos últimas décadas. Como reza el credo del grupo étnico ghanés Ga-Adangbe: «Celebremos la muerte como celebramos la vida».