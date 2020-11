Los "pececillos de plata"

Dejen tranquilo al pececillo No son venenosos, no pican ni muerden. Y aunque pueden invadir la comida almacenada, no se conocen enfermedades transmitidas por estos insectos a los humanos. Por el contrario, sirven para limpiar, porque eliminan a los ácaros y el moho. Si hay una plaga de ellos, cosa realmente muy rara, puede ser señal de exceso de humedad y presencia de hongos. Combata eso y no al pobre pececillo.