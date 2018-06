El PDeCAT ofreció meter publicidad en Le Monde a cambio de que hablasen bien de los independentistas

La corresponsal del diario Le Monde en España revela en un libro sobre el procés la conversación que mantuvo en el bar de un hotel en Barcelona con un director de Comunicación del PDeCAT en junio de 2017: (...)me suelta una frase que me deja helada: Si compramos dos páginas de publicidad en Le Monde, escribirás lo que tus jefes te digan... Al ver mi indignación, me responde avergonzado: Bueno, así funcionan las cosas aquí.