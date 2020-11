PCComponentes y los 80€ de Schrödinger: usuarios cabreados, marketing de mercadillo y un Ryzen 5900x

No sabía si escribir esto o no, pero me ha podido el cabreo. Cabreo con la famosa tienda de informática murciana PCcomponentes. La verdad, es que he comprado bastantes cosas allí y siempre me han solucionado los problemas, unas veces mejor y otras peor. Esta vez, no he comprado nada, pero su departamento de Marketing se ha pasado de la raya.