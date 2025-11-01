La patronal eólica denuncia el «enredo judicial» que paraliza 90 parques en Galicia

La Asociación Eólica alerta de que las suspensiones cautelares dictadas por el tribunal gallego afectan a más de 90 proyectos y más de 2.500 MW. Recalca que «tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la UE le han dicho al tribunal gallego que los parques están correctamente tramitados por la Xunta, organismo que concede las citadas autorizaciones, y que la evaluación ambiental es conforme a derecho». “En caso de que hubiese la menor sospecha o atisbo de un posible daño ambiental, la Xunta habría rechazado su construcción.