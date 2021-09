La patria de Cristóbal Colón

Cristóbal Colón es un personaje que aparece de manera ocasional en las noticias, fundamentalmente por dos causas: en algún sitio se derriba una estatua dedicada a este nauta, o bien alguien ha propuesto un nuevo origen para el famoso navegante.

A este respecto, se han propuesto toda clase de posibilidades, con distinto grado de fundamentación: mallorquín, catalán, gallego, alcarreño, extremeño, portugués, corso, sardo, escocés, croata, armenio, griego, noruego, y algunas otras más. La propuesta más conocida y la más generalmente aceptada es que el almirante era genovés lato sensu, sin que quede muy claro si sería de la ciudad de Génova o de algún otro territorio de la República de Génova como Savona, Nervi, o Cogoleto.

Esta propuesta es la más aceptada porque es la más sólidamente apoyada en la documentación de la época, con testimonios de toda clase y condición, procedentes además de diferentes puntos. Procedo pues a exponer algunos de los elementos en que se sustenta la idea de que Cristóbal Colón era ligur, ya que ordinariamente se habla poco de las fuentes y por qué se afirma lo que se afirma.

Angelo Trevisan, secretario del embajador veneciano ante los Reyes Católicos y amigo personal de Colón, escribe en una carta de 1501: Cristoforo Columbo, zenouese, rosso, homo di alta et procera statura et inzegno. La amistad de Trevisan con Colón aparece también en una de las cartas al dux de Venecia, el señor Malipiero (a los admiradores de Dario Fo os sonará este apellido por la obra Muerte accidental de un anarquista). Esto refiere Misser Angelo: ho tenuto tanto mezo che ho preso pratica et grandissima amicitia cum el Columbo, el quale al presente si trova qui in gran desdita, mal in grazia di questi re et cum pochi danari.

Don Pedro de Ayala, embajador de los RR.CC ante Enrique VII, en una carta de 1498 dice que el rey inglés está contratando a un navegante otro genovés como Colón.

El doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal, registrario de la corte de los RR.CC, en su Crónica o registro breve, anota respecto a 1491: Tuvieron Sus Altezas asiento con Cristóbal Colón, ginobés, natural de Saona. Si bien es verdad que el registro es el borrador en limpio para haberlo dado a la imprenta hecho por un hijo de Carvajal, el contenido es perfectamente bueno, aunque algo más elaborado de lo que sería un dietario o registro.

En 1535 Diego Colón de Toledo, nieto del almirante, en las probanzas para el hábito de Santiago, declara que su abuelo era el almirante Don Xpoval Colón, e que hera genovés, natural de la Saona, que hera una villa cerca de la ciudad de Génova.

Cristóbal Colón, en su codicilo complementario al testamento, salda media docena de viejas deudas. De dos de ellas conocemos la naturaleza exacta: la que salda con Lodisio Centurione Scotto y Paolo de Negro, genoveses, coincide plenamente con una condena judicial que tenía Cristoforus Columbus, cives Janue de edad de 27 años en 1478. La otra deuda que conocemos es del año 1470, con Gerolamo dal Porto, contraída por el mismo Cristoforus Columbus cives Janue, filius Dominici Columbi de edad de 19 años.

Las conexiones personales con Génova no acaban ahí. En 1502, el nauta recopila sus escrituras de títulos, mercedes, derechos, y privilegios, y manda hacer tres copias notariales, ya que las copias de seguridad siempre son importantes. Él se queda el original. Una copia la deposita en el monasterio de las Cuevas de Sevilla, otra la manda a custodiar al Banco de San Jorge de Génova a través de Francesco da Rivarola, y la tercera al mismo banco a través de Francesco Cattaneo. Colón contaba con haber legado a la República de Génova el 10% de sus rentas de las Indias, pero como en Génova tardaron en tramitar la aceptación de tal legado, los mandó a pastar.

Por no hablar de que en ese 1502, tratando asuntos varios, Nicolò Oderigo, canciller del Banco de San Jorge de Génova, se dirige a Colón como amantissimus concivis (queridísimo conciudadano), y agradece al almirante la generosidad que tenía prevista para con vuestra originaria patria.

El mapa de Martin Waldseemüller (1507), junto a la costa de Trinidad tiene el siguiente texto: Iste insule invente sunt per Cristophorum Columbum genuensem almirantem ex mandato regis Castelle (Estas islas fueron descubiertas por el almirante genovés Cristóbal Colón por mandato del rey de Castilla).

Los genoveses Senàrega, Gallo, y Giustiniani (en la explicación del salmo XVIII) también lo identifican como genovés, y los tres tuvieron ocasión de conocerlo. Senàrega quizás sea el más interesante por cómo inserta a los hermanos Colón en la narración general de cosas sobre 1493, que es cuando el almirante regresa de las Indias.

Esto cuenta el cronista: Christophorus et Bartholomeus Columbi fratres, natione ligures, ac Genue plebeis orti parentibus, et qui ex lanificii, nam textor pater, carminatores filii aliquando fuerunt, mercedibus victitarent, hoc tempore per totam Europam, audacissimo ausu et in rebus humanis memorabili novitate, in magnam claritudinem evasere. Traducción: Los hermanos Cristóbal y Bartolomé Columbo, ligures de nación, y nacidos en Génova de estirpe plebeya y que vivían del comercio de lana, en que el padre fue tejedor y los hijos un tiempo cardadores, han adquirido en toda Europa, en los tiempos a que alcanzamos, una gran celebridad por su coraje y por un descubrimiento que hará época en la historia de la humanidad.

Gonzalo Fernández de Oviedo, que se crió con los hijos de Colón y pudo tratarlo en persona, también lo refiere como ligur, aunque con dudas sobre de dónde concretamente, inclinándose por situar su origen en Cogoleto, Cugureo en el texto en castellano. Digo que Cristóbal Colom, según yo he sabido de hombres de su nasción, fué natural de la provincia de Liguria, que es en Italia, en la cual cae la cibdad e señoría de Génova: unos dicen que de Saona, e otros que de un pequeño lugar o villaje, dicho Nervi, que es a la parte del Levante y en la costa de la mar, a dos leguas de la misma cibdad de Génova; y por más cierto se tiene que fué natural de un lugar dicho Cugureo, cerca de la misma cibdad de Génova.

En el mismo sentido se pronuncia Fray Bartolomé de las Casas, que fue buen amigo de Hernando Colón y tuvo acceso a documentación del propio almirante. Esto dice en su Historia de las Indias: Fue, pues, este varón escogido de nación ginovés, de algún lugar de la provincia de Génova. Cuál fuese donde nasció o qué nombre tuvo el tal lugar, no consta la verdad dello, más de que se solía llamar, antes que llegase al estado que llegó, Cristóbal Columbo de Terra-Rubia; y lo mismo su hermano Bartolomé Colón, de quien después se hará no poca mención.

Pedro Mártir de Anglería, en una carta al cardenal Borromeo en 1493, también señala que Colón era ligur, igualmente sin entrar en detalles específicos sobre de dónde: Hace pocos días volvió de las antípodas occidentales cierto Colón, de Liguria, quien a duras penas consiguió de mis Reyes tres naves, porque creían fantasiosas las cosas que decía. Ha regresado trayendo como pruebas muchas cosas preciosas, pero principalmente oro que, espontáneamente se produce en aquellas regiones.

Me limitaré a estas fuentes aunque se puedan añadir más por no hacer demasiado pesado este breve texto.