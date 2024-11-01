Patatas asadas

Estaba yo haciendo el vago y se me olvidó que había que hacer comida. Así que con el tiempo echao encima y despensa bajo mínimos salió esto.

Es importante para esto tener un historiu de hierro fundido con tapa. En su defecto una sartén de hierro fundido y tapar con papel albal. O ya, a una malísima, una sartén normal y un chisimin para el horno con tapa.

Picas 4 dientes de ajo, sin volverte loco, es decir no hace falta que queden trocinos milimetricos.

50 gramos de mantequilla, echas el ajo cuando se empiece a derretir la mantequilla, más las aromáticas.

Yo en este caso puse: Romero, dos hojas de laurel, pimienta y azafrán.

Cuando el ajín esté a punto de dorarse, echas un poquitín de vino blanco y cuando evapore metes les patatines (lo más pequeñas que encuentres y más menos del mismo tamaño) y medio vaso de agua y sal.

Tapar y al horno.

Yo lo tuve 20 mins a 250 grados.

Lo puse en la chapa de la cocina con un chin de agua más para dejar la salsina un pelín más liquida y darle una vueltina para que cogieron todo el punch.

Un poco de parmesano y salmón ahumado y a comer.

Como apunte particular. Prefiero usar las aromáticas que se puedan lo más frescas posible, el laurel mejor seco.

Y otro apunte, para muchas cosas hago a ojo. Es decir no se en gramos cuanto Romero, ni azafrán, ni sal, ni casi nada. Hay que tener confianza en una misma y después de muchos años cocinando vas viendo.