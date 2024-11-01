Una pastilla que puede alargar la vida a los perros: la ciencia para que nuestros mejores amigos vivan más y mejor

LOY-002 es una pastilla desarrollada para alargar la vida a los perros, concedernos algo más de tiempo con ellos, y mejorar su salud en sus últimos años. Cualquier persona que ame a los perros daría lo que fuera por vivir un poco más de tiempo con ellos. Su esperanza de vida es muy corta y es muy duro ver cómo su hocico se vuelve canoso, se vuelven más lentos y pierden la energía que tenían. El objetivo de LOY-002 es que estos compañeros de vida puedan vivir algo más de tiempo, pero sobre todo, en mejores condiciones.