El pastafarismo como opción religiosa

“Al principio Dios creó el cielo y la Tierra”. No, espera, no cuadra del todo. Veamos ahora. “El Monstruo Espagueti Volador creó el universo y un montón de planetas, entre ellos la Tierra”. Ummm, puede ser, pero creo que aún no queda claro. Probemos de nuevo. “En el génesis de los tiempos estaba Bobby Henderson, y Bobby Henderson había estudiado mucho. Era un cerebrín”. Sí, ahora fluye más, continuemos por este camino...