Qué pasó con el hombre desplomado en Lavapiés por un porrazo de la Policía

Los servicios de emergencias aseguran que el hombre no está en su registro de heridos. Varios agentes se llevaron a esta persona en volandas de la plaza, pero no consta en la cifra oficial de detenidos. [...]Arona Diakhate ingresado por traumatismo craneoencefálico "por objeto duro y desconocido" en un hospital de Madrid. No hay vigilancia policial en el hospital ni notificación legal alguna. Arona Diakhate no consta como que haya sido detenido o herido en la noche de disturbios en Lavapiés.