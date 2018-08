Pasarse la vida dando explicaciones por no querer hijos

Acusaciones de egoísmo, de irresponsabilidad, cuestionamiento, "se te va a pasar el arroz"... quienes deciden vivir sin hijos pasan toda la vida respondiendo a una pregunta que aumenta su frecuencia con la edad. Es algo distinto entre hombres y mujeres: "Aunque en algunas sociedades no eres hombre si no eres padre, su masculinidad se suele reedificar en el trabajo remunerado, no en la paternidad", explica una investigadora. “Lo desestimaba en público, fingía que no me afectaba. Pero te va calando”, cuenta María, de 44 años.