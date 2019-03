¿Qué pasa con tu mascota si tienes un accidente con el coche?

¿Te has planteado alguna vez que ocurriría con tu perro o gato si sufres un accidente y no puedes hacerte cargo de él en ese momento? La normativa actual en España no recoge esa situación por lo que no hay nadie que deba hacerse cargo del animal en esos casos.Esto ha llevado a que, en numerosas ocasiones, el perro acabe quedándose en el lugar del accidente si no acude algún amigo o familiar de la víctima o bomberos, guardia civil o algún particular que se encuentre en el lugar del accidente deciden hacerse cargo temporalmente de él.