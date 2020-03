¿Qué pasa en las residencias de Madrid?

No podemos resignarnos al desfile de coches fúnebres a diario cuando hay medios para intervenir y paliar la situación de forma significativa De las 474 residencias de la Comunidad de Madrid, solo 25 están bajo control netamente público. En las privadas, en cambio, no paran de llegar testimonios de bajas masivas que no se cubren y de personal desbordado que no puede resistir un solo día más a cargo de muchos residentes sin apenas protección.