El dominio geográfico soviético fue creado en septiembre de 1990, con la mala suerte de que el país se disolvió quince meses más tarde, mecachis. El dominio ruso (.ru) no se le asignó a Rusia hasta cuatro años después, porque originalmente estaba reservado para Burundi. No es que hubiera mucho acceso a Internet en Rusia por entonces, pero las autoridades tecnológicas del país pidieron que no se retirara el dominio geográfico soviético hasta que pudieran aclararse un poco. Y treinta años después ahí sigue.