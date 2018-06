¿Qué Pasa Después Del Capitalismo?

La derecha y la izquierda adoran fingir que hay algún tipo de gran debate, misterio, al respecto. No lo hay. Aristóteles, Buda y Jesús lo explicaron hace milenios: comida, refugio, ingresos, seguridad, protección, oportunidad. Hoy podríamos actualizar esa lista con cosas que no existían en su tiempo, pero claramente están en el mismo espíritu: transporte, salud, educación, ambiente, relaciones, etc. Si lo piensas, no importa cuánto dinero tengas, realmente no puedes comprar tales cosas a menos que una sociedad haya invertido en ellas primero