Partidos independentistas de Cataluña, Euskadi, Baleares y Galicia firman una declaración por la autodeterminación

Los partidos firmantes son ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, Demòcrates, la Crida Nacional per la República, EH Bildu, BNG, Esquerra Valenciana, República Valenciana, Més per Mallorca y Més per Menorca. En la que han llamado 'Declaración de la Llotja de Mar', estas formaciones se comprometen a buscar "soluciones democráticas y estables al conflicto político" que consideran que estos territorios mantienen con el resto del Estado.