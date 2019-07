La parte más increíble del sueldo de los diputados: cobran la ayuda de vivienda… ¡14 meses!

De nuevo, la sensación es que se quiere pagar a los diputados una cantidad (no menos de 5.000 euros al mes) pero no se quiere declarar a la opinión pública esa cifra. No será ni la primera ni la última circunstancia en que esto ocurra. Y no son los diputados españoles los únicos que creen que no pueden explicar la verdad a sus votantes y que hay que tratarles como si fueran menores de edad. De hecho, quizás hasta sea el tema menos importante en el que nos engañan o maquillan la realidad por nuestro bien. ¿Gastos en 14 meses?