El Parlamento inglés aprueba un confinamiento el doble de largo que el previsto en el día con más muertos en ocho meses

El encierro podría durar hasta el 31 de marzo, mientras 1.041 británicos fallecieron en un solo día. El Gobierno consiguió un apoyo abrumador del Parlamento, pues 525 legisladores respaldaron sus medidas frente a 16 que las rechazaron. No obstante, este espaldarazo vino acompañado por estruendosas críticas, durante las más de siete horas que duraron los debates. «Esto no es solo mala suerte, no era algo inevitable, esto es producto de un patrón», se quejó el líder laborista Keir Starmer, quien acusó al premier de reaccionar tarde.