Los servicios jurídicos del Parlament de Catalunya han presentado alegaciones contra el recurso que el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, interpuso ante el Tribunal Constitucional (TC) por la revocación de su delegación de voto. En el recurso, Puigdemont acusa al presidente de la Cámara, Roger Torrent, y el resto de la Mesa de vulnerar sus derechos políticos al no permitirle votar si no designa un diputado sustituto