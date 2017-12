París. Inmigrantes marroquíes usan lavadoras para escapar del frío [FR]

El cliché muestra la vida cotidiana de los menores marroquíes que recorren las calles de la Goutte d' Or. Christine S. conoce esta calle de memoria. Este miércoles 20 de diciembre, esta mujer parisina de 53 años se dirige al gimnasio cercano, en el distrito 18 de la capital, para su clase de tai-chi-chuan. Girando la cabeza hacia la derecha, ve tres siluetas de adolescentes en una lavandería. Todos refugiados en lavadoras. Es la primera vez que veo esto en doce años", dijo a la parisina. Me conmovió, me pareció chocante ver a estos jóvenes