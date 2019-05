Paramount anuncia que rediseñará a Sonic tras las numerosas críticas por el trailer

Tenía que pasar. Tras el lanzamiento del primer tráiler de la adaptación a imagen real del videojuego 'Sonic: The Hedgehog', una feroz marejada a modo de tuits empapeló las redes sociales. Jeff Fowler, anunció que 'Sony: The Hedgehot' iba a sufrir cambios: "Gracias por el apoyo. Y la crítica. El mensaje fue alto y claro... no están contentos con el diseño y quieren cambios. Pues va a suceder. Todos en Paramount y Sega están completamente comprometidos a hacer de este personaje lo mejor que puede ser".