La paradoja del salmón: su población bate récords y por eso hay que declararlos en peligro

¿Puede una especie alcanzar su récord de población desde que hay registros y, a la vez, verse amenazada por la extinción? Curiosamente, esta es la paradoja a la que se enfrenta el salmón, que a pesar de los aparentes buenos números brutos, se encuentra en una situación que obliga a revisar su estatus de conservación. La clave del fenómeno está en la relación entre acuicultura y vida salvaje, que tiene potencial para distorsionar la realidad de formas imprevisibles como esta.