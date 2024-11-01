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La paradoja del salmón: su población bate récords y por eso hay que declararlos en peligro

¿Puede una especie alcanzar su récord de población desde que hay registros y, a la vez, verse amenazada por la extinción? Curiosamente, esta es la paradoja a la que se enfrenta el salmón, que a pesar de los aparentes buenos números brutos, se encuentra en una situación que obliga a revisar su estatus de conservación. La clave del fenómeno está en la relación entre acuicultura y vida salvaje, que tiene potencial para distorsionar la realidad de formas imprevisibles como esta.

| etiquetas: especies , extinción , salmón
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Cehona #1 Cehona
El ‘campanu’ de 2026 bate récords: diez días después de abrirse la temporada aún no ha sido pescado

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menéame