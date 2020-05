El libre mercado de la oferta y la demanda no funciona y en el aceite de oliva “sobran especuladores que se aprovechan del esfuerzo de los olivareros para enriquecerse”. Está muy claro, con los datos de la AICA en la mano, que existe una grave perturbación en el mercado. No podemos aguantar más esta situación, porque, insisto, no sobra aceite, sobran especuladores”